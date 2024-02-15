ФСБ сорвала нападение «колумбайнеров» на школу в Макеевке

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на одну из школ Макеевки в ДНР. Ученики планировали устроить поджог и расстрелять одноклассников и учителей, передает «Вести. Донецк».

Охранник при проверке школьного кабинета нашел тетради с угрожающими надписями и запрещенными символами. Неровным детским почерком внутри был описал план нападения с использованием бутылок с зажигательной жидкостью. Охранник сообщил о находке правоохранителям, и владельцев тетрадей нашли в тот же день.

Специалисты ФСБ выяснили, что авторы жестокого плана через свои аккаунты в соцсетях интересовались нападениями на школы. Они, в частности, искали информацию о случае 1999 года в американской школе Колумбайн, давшем название подобным атакам.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту (ст.205 УК РФ).

В Самарской области 14-летний подросток готовился напасть на школу. У него дома обнаружили шесть бутылок коктейля Молотова и компоненты для изготовления бомбы.

Макеевка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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