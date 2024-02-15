В Уфе пять человек пострадали в ДТП с автобусом и трамваем

Городской автобус и трамвай столкнулись на перекрестке в Уфе. В результате пострадали пять человек, трех отвезли в больницу.

По данным ГИБДД Башкирии, трамвай под управлением 43-летней женщины и автобус НефАЗ с 57-летним водителем столкнулись на пересечении улиц Нежинская и Интернациональная. В салоне автобуса находились 15 пассажиров, в трамвае – шесть.

«Пострадали пять человек. После осмотра на месте двух детей и взрослого доставили в больницу. Еще двое отпущены после осмотра на амбулаторное лечение», – сообщили в республиканском главке МЧС.

В МЧС уточнили, что среди пострадавших двое 16-летних подростков, мужчины 71 и 26 лет.

Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

В центре Челябинска столкнулись два автобуса, на некоторое время парализовав дорожное движение.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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