В Непале автобус сорвался с дороги: 40 человек погибли и пострадали

Автобус с пассажирами слетел с дороги и упал в реку в непальском районе Капилвасту. Десять человек погибли, 30 получили травмы, пишет The Kathmandu Post.

Авария случилась вскоре после часа ночи 15 февраля. Автобус слетел с дороги в пропасть с высоты около 200 метров и упал в реку. 10 человек погибли на месте. Спасатели сумели достать 30 пострадавших, девятерых отправили в больницу в Бутвале, остальных – в Капилвасту.

Полиция сообщила, что личности погибших установили. Среди них один гражданин Индии, остальные – непальцы.

В Индии 38 человек погибли, когда автобус сорвался в пропасть. Водитель не справился с управлением на крутом повороте, транспорт скатился вниз примерно на 200 метров и перевернулся.

Катманду, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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