В Индии 11 человек погибли при пожаре на фабрике краски

По меньшей мере 11 человек погибли, четыре пострадали в результате пожара в Нью-Дели, начавшегося на фабрике краски. Огонь перекинулся на склады и центр лечения наркозависимых, передает телеканал NDTV.

Возгорание началось на производстве, где используются легко воспламеняющиеся вещества. Случился взрыв, и огонь перекинулся на два соседних склада и центр лечения наркотической зависимости. На место происшествия отправили шесть пожарных машин, но командам понадобилось четыре часа, чтобы взять огонь под контроль.

В процессе здание фабричного цеха полностью сгорело и рухнуло на останки рабочих. Спасатели несколько часов проверяли место происшествия и нашли тела 11 погибших. Предварительно, все они – рабочие фабрики, но останки сильно обгорели, и опознать их сложно.

Четыре человека пострадали, в их числе полицейский. Еще двое числятся пропавшими.

В Индии на предприятии по производству пиротехнических изделий прогремел взрыв, жертвами которого стали 11 человек.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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