ВСУ обстреляли белгородское и курское села

В результате атак с украинской стороны в белгородском селе Колотиловка поврежден жилой дом, в селе Пороз ремонт потребовался объекту связи. В Курской области без света остались жители в двух селах после обстрела ВСУ.

В результате обстрела Колотиловки в Краснояружском районе никто из жителей не пострадал, осколками поврежден частный дом. Окраина села Пороз Грайворонского городского округа была атакована украинским дроном-камикадзе.

«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем блоге.

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле Рыльского района с украинской стороны. Результатом стало аварийное отключение электроснабжения в двух селах.

«В результате повреждения линий электропередачи деревня Городище и часть села Козино обесточены. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube