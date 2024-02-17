Девочка и двое взрослых погибли при обстреле ВСУ поселка в ДНР

Три человека погибли и четверо получили ранения при утреннем обстреле ВСУ поселка Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе Донецкой народной республики. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Шевченко. В числе жертв – 14-летняя девочка.

По словам чиновника, в результате удара украинских войск по Пантелеймоновке обрушился жилой дом. «Три человека погибли, среди них девочка 2009 г.р., четыре человека получили ранения, среди них девочка 2013 г.р.», – написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что данные о погибших и пострадавших не окончательные – разбор завалов продолжается.

По информации представительства ДНР в СЦКК, ВСУ в 06:20 выпустили по Пантелеймоновке три снаряда калибром 155 мм.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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