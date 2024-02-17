До четырех выросло число жертв обстрела Пантелеймоновки в ДНР

В результате удара ВСУ по поселку Пантелеймоновка в Донецкой народной республики погибли четыре человека, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее стало известно о трех погибших.

В результате обстрела обрушилась половина двухэтажного многоквартирного дома и возник пожар, уточнил Пушилин. Во время разбора завалов спасены три человека.

«К сожалению, погибли четыре мирных жителя, среди жертв – девочка 2009 г.р. Глубоко соболезную семьям погибших. Еще шесть человек пострадали, в том девочка-подросток 2013 г.р.», – написал глава ДНР в своем телеграм-канале.

Глава Ясиноватовского мунициального округа Дмитрий Шевченко уточнил, что в числе пострадавших также мальчик 2015 года рождения. «Обстрел был рано утром, многие жители дома еще спали», – отметил он.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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