Взрыв прогремел в детской спортивной школе в Мелитополе

Взрыв произошел в детской спортивной школе №3 в Мелитополе. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

По его словам, все посетители ДЮСШ эвакуированы. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

По информации экстренных служб региона, взрыв произошел во время соревнований в здании спортивной школы, передает ТАСС.

В свою очередь, телеграм-канал Mash сообщает, что взрыв прогремел в раздевалке ДЮСШ. Отмечается, что на втором этаже здания, где случилось ЧП, могли находиться дети, которые приехали на турнир по самбо из Луганска.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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