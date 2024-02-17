Шесть человек пострадали при взрыве в мелитопольской спортшколе

Несколько человек пострадали в результате детонации боеприпаса в детской юношеской спортивной школе ДЮСШ №3 в городе Мелитополе. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Запорожской области. По факту происшествия проводится процессуальная проверка.

«Во время демонстрации оружия (ручного противотанкового гранатомета) в ходе турнира по самбо было произведено непроизвольное нажатие на курок. В результате произошла детонация боеприпаса, несколько человек получили незначительные травмы, им была оказана медицинская помощь, никто не госпитализирован», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи проводят проверку, назначены медицинские и баллистические судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в СКР.

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил в своем телеграм-канале, что в результате ЧП шесть человек, включая двоих детей, получили порезы от стекол. Они получили медпомощь на месте происшествия. Как отметил Рогов, в момент инцидента в спортшколе проходили спортивно-патриотические мероприятия.

Ранее сообщалось о взрыве в детской спортивной школе в Мелитополе. Все находившиеся в здании были эвакуированы.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube