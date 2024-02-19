Пьяный житель Нерюнгри расстрелял из травмата людей в ночном клубе

Посетитель ночного клуба «Тайга» в Нерюнгри устроил стрельбу из травматического оружия. Два человека пострадали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

В ночь на 19 февраля пьяный мужчина повздорил с группой посетителей клуба, случилась драка. Недовольный исходом конфликта мужчина сходил к машине и принес травматический пистолет. Подозреваемый несколько раз выстрелил в группу противников и сбежал.

«Пострадали двое граждан, в медицинском учреждении зафиксированы ранения. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В рамках следствия будут установлены все участники конфликта и обстоятельства произошедшего», – пояснили в МВД.

Полиция нашла стрелявшего – 44-летнего местного жителя, имеющего судимость за грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.

В Москве 29-летний местный житель открыл огонь из травматического пистолета на улице. Три человека пострадали.

Нерюнгри, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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