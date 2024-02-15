российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 февраля 2024, 11:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

После стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве: подозреваемый задержан

В Москве задержан 29-летний мужчина, открывший на улице Плющиха огонь из травматического оружия. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, инцидент произошел накануне вечером.

По данным ведомства, 29-летний мужчина, находясь на улице Плющиха, грубо нарушая общественный порядок, в ходе конфликта произвел выстрелы из травматического оружия в сторону ранее ему незнакомых мужчин. Трое участников конфликта доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, выстрелы были произведены из травматического пистолета марки «Grand Power» модели «E-12 F».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как пояснили в столичном СК, после разрешения врачей фигурант будет доставлен на допрос.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Затащил девочку в свою квартиру: в Москве задержан 40-летний педофил / В Подмосковье спасатели освободили собаку из запертой квартиры / В Москве задержан гражданин Киргизии за применение насилия к полицейскому / В Москве суд вынес приговор 66-летнему американцу за сексуальное насилие над детьми / В Москве задержан насильник из Узбекистана / В школе-интернате в Москве зафиксирована вспышка кишечной инфекции / Крупный ночной пожар в Москве: следствие определило возможную причину возгорания / Курьер-таджик обвиняется в сексуальном насилии над 11-летней москвичкой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,