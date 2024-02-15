После стрельбы в центре Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве: подозреваемый задержан

В Москве задержан 29-летний мужчина, открывший на улице Плющиха огонь из травматического оружия. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, инцидент произошел накануне вечером.

По данным ведомства, 29-летний мужчина, находясь на улице Плющиха, грубо нарушая общественный порядок, в ходе конфликта произвел выстрелы из травматического оружия в сторону ранее ему незнакомых мужчин. Трое участников конфликта доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Москвы, выстрелы были произведены из травматического пистолета марки «Grand Power» модели «E-12 F».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как пояснили в столичном СК, после разрешения врачей фигурант будет доставлен на допрос.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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