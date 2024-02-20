Более 60 человек погибли и пострадали в ДТП с автобусом в Мали

Порядка 15 человек погибли, еще 46 пострадали в аварии с автобусом в центральной части Мали. Автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком, передает ТАСС.
Автобус вез пассажиров из Мопти в Бамако, но по пути врезался в 10-тонный грузовик, ехавший в обратную сторону. Состояние водителя фуры не уточняется. Пострадавших срочно доставили в ближайшие больницы.
На севере Турции автобус вылетел с дороги и перевернулся. Шесть человек погибли, свыше 30 получили травмы.
Москва, Наталья Рязанова
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