Более 60 человек погибли и пострадали в ДТП с автобусом в Мали

Порядка 15 человек погибли, еще 46 пострадали в аварии с автобусом в центральной части Мали. Автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком, передает ТАСС.

Автобус вез пассажиров из Мопти в Бамако, но по пути врезался в 10-тонный грузовик, ехавший в обратную сторону. Состояние водителя фуры не уточняется. Пострадавших срочно доставили в ближайшие больницы.

На севере Турции автобус вылетел с дороги и перевернулся. Шесть человек погибли, свыше 30 получили травмы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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