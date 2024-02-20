В Донецке один человек убит, пятеро ранены при обстреле ВСУ

Украинские боевики устроили артиллерийский обстрел Донецка, в результате которого погибла женщина, пять человек ранены. Повреждены строения в трех районах города, рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его данным, 20 февраля зафиксированы пять обстрелов реактивной артиллерией калибра 122 мм и ствольной артиллерией калибра 155 мм. По городу выпущен 31 боеприпас. Во время обстрела Киевского района пострадали мирные граждане.

«Погибла женщина 1955 года рождения, пять человек получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Всего обстрелами повреждены три жилых дома, пять объектов гражданской инфраструктуры в Кировском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Снарядами и осколками повреждены административное здание, детский сад, магазины, торговые объекты.

Ранее четыре человека стали жертвами удара ВСУ по поселку Пантелеймоновка в ДНР. Еще шесть человек были ранены.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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