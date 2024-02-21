Житель Читы попался на госизмене в пользу Киева

Житель Читы стал фигурантом уголовного дела за антироссийскую пропаганду и сбор данных о ВС РФ. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого при попытке сбежать из страны.

Предварительно, с октября 2022 года читинец был администратором телеграм-канала, который использовал для антироссийской пропаганды. Мужчина также собирал персональные данные российских военных и из семей и передавал информацию в СБУ.

«На территории Забайкальского края пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к государственной измене в интересах Украины. Фигурант был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке выезда за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о госизмене по статье 275 УК РФ.

Жительница Херсонской области заявила, что она агент СБУ и сдалась российским спецслужбам. Подозреваемую завербовали летом 2022 года, но она испугалась уголовной ответственности и раскрыла себя.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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