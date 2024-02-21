При обстреле ВСУ Белгородской области ранена женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении женщины при обстреле украинскими войсками поселка Ленинский в Шебекинском городском округе.

По его данным, ВСУ накануне выпустили по поселку шесть минометных снарядов. «Есть одна пострадавшая – жительница частного жилого дома, где снаряд пробил крышу. В результате взрыва у женщины закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Вся необходимая помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что еще один снаряд разорвался во дворе другого жилого дома, в результате взрыва посечены фасад и забор, выбиты окна и повреждена хозпостройка. «Также один из снарядов прилетел на площадку сельхозпредприятия, осколками посекло фасад, окна и забор еще одного домовладения», – добавил он.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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