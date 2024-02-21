В Аргентине все поезда остановились из-за забастовки

Железнодорожники Аргентины объявили суточную забастовку с требованием сделать перерасчет их зарплат в соответствии с инфляцией. Транспортники остановили работу железной дороги по всей стране, пишет La Nacion.

С полуночи 20 февраля работа всей железнодорожной отрасли в Аргетине остановилась на сутки. Исключения были сделаны для единичных поездов в Росарио, Мар-дель-Плата, Тукуман и Кордову. Забастовка закончится в полночь 21 февраля.

Железнодорожники объяснили, что пошли на крайние меры из-за равнодушия правительства. Профсоюзы заранее встретились с властями, но те не предложили им никакого выхода. Работники подчеркнули, что не требуют повысить заплату, а только пересчитать ее с учетом инфляции.

По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 254,2%. Уже в январе 2024 года рост цен не остановился и составил 20,6%. Инфляция значительно ускорилась после избрания президентом Хавьера Милея, который начал свой срок с валютной реформы и увольнения 5000 госслужащих.

Буэнос-Айрес, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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