В Воронеже нашли мертвого младенца и задержали 17-летнюю мать

В Воронеже следователи проводят проверку факту обнаружения тела младенца. 17-летняя мать мальчика утверждает, что ребенок родился мертвым.

Тело малыша обнаружили возле жилого дома в Левобережном районе города. «Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции установлена предполагаемая мать ребенка – 17-летняя местная жительница», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Девушка заявила, что не состояла на учете в женской консультации и не обращалась за медицинской помощью. Когда она родила мертвого ребенка, то просто избавилась от него.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти мальчика.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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