Шесть детей отравились парами хлора в бассейне под Самарой

Шесть детей отравились во время купания в бассейне в Жигулевске Самарской области. Прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вечером 21 февраля во время купания в бассейне при гостиничном комплексе в Ставропольском районе несколько детей почувствовали себя плохо. Медики оказали двум детям помощь и отправили на амбулаторное лечение, четырех пострадавших забрали в отделение под надзор врачей.

Прокуратура региона организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и норм безопасности отдыха. Специалисты взяли пробы воды из бассейна. Предварительно, дети отравились парами хлора. Следственный комитет возбудил уголовное по ст. 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Башкирии пятеро несовершеннолетних отравились парами хлора в бассейне на территории коттеджного комплекса.

Жигулевск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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