В реестр террористов и экстремистов в РФ включен журналист Евгений Киселев*

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов журналиста, экс-ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева, следует из данных на сайте ведомства.

Киселев* с 2009 года живет и работает на Украине. В 2016 году он заявлял, что в России против него возбуждено уголовное дело о призывах к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ) из-за высказываний в поддержку бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко.

В 2022 году Киселев* был признан в России иноагентом. В том же году МВД России объявило его в розыск по статье Уголовного кодекса – по какой именно, в ведомстве не стали раскрывать.

* Признан в России иноагентом

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube