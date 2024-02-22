ВСУ ударили по брянскому поселку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами поселок Борок в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами населенного пункта Борок Погарского района», – написал он в своем телеграм-канале.
По словам Богомаза, никто не пострадал. По предварительным данным, повреждения получили здание автосервиса и два автомобиля.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы
Ранее Богомаз сообщил, что силы ПВО сегодня ночью сбили украинский дрон над Клинцовским районом Брянской области. Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил он.
Брянск, Наталья Петрова
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