Россиянин погиб на горнолыжном курорте в Индии

Группа россиян попала под лавину на горнолыжном курорте в Индии. Один из них погиб, передает NDTV.
Инцидент случился на курорте Гульмарг в регионе Джамму и Кашмир. Группа россиян отправилась в горы без сопровождения местных и попала под мощную лавину. В поисково-спасательной операции участвовали военные и местный патруль, чтобы были шансы найти выживших, использовали вертолеты.
В результате шесть человек удалось откопать из-под снега живыми. Один лыжник погиб.
На Шри-Ланке россиянин погиб в результате ДТП. Автобус с туристами из России попал в аварию из-за уснувшего водителя.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
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