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Четверг, 22 февраля 2024, 15:32 мск

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Россиянин погиб на горнолыжном курорте в Индии

Группа россиян попала под лавину на горнолыжном курорте в Индии. Один из них погиб, передает NDTV.

Инцидент случился на курорте Гульмарг в регионе Джамму и Кашмир. Группа россиян отправилась в горы без сопровождения местных и попала под мощную лавину. В поисково-спасательной операции участвовали военные и местный патруль, чтобы были шансы найти выживших, использовали вертолеты.

В результате шесть человек удалось откопать из-под снега живыми. Один лыжник погиб.

На Шри-Ланке россиянин погиб в результате ДТП. Автобус с туристами из России попал в аварию из-за уснувшего водителя.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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