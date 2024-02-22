В ФРГ школьник напал на одноклассников и ранил четверых

Школьник с ножом напал на одноклассников и ранил четыре человека на западе ФРГ. Полиция задержала подозреваемого, выясняются мотивы нападения, передает AP.

Утром 22 февраля в западногерманском городе Вупперталь ученик принес нож на занятия и напал на одноклассников. Он успел ранить четверых, прежде чем его удалось остановить. Полиция заявила, что обошлось без стрельбы, но подтвердила: нападавший был ранен.

Полиция выясняет мотивы подозреваемого и устанавливает, были ли у него сообщники.

В Иркутской области 14-летний школьник ударил одноклассника кухонным ножом в грудь. Между подростками был затяжной конфликт и во время очередной перепалки в ход пошло оружие.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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