Сбиты два дрона: ПВО пресекла атаку ВСУ на Курскую область

Средства противоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, ВСУ попытались атаковать дронами объекты на территории России около 10:20 мск.
«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале о работе ПВО в небе над Курском. Он призвал горожан сохранять спокойствие.
Курск, Наталья Петрова
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