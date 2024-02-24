Председатель Верховного суда России умер на 81-м году жизни

В Москве скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Лебедева всегда отличали государственное мышление и чувство высокой ответственности за дело его жизни – правосудие. Он был справедливым, внимательным, глубоким и тактичным человеком, уникальной личностью, сочетавшей в себе твердость и чуткость, требовательность и отзывчивость, мудрость и проницательность», – говорится в сообщении.

Вячеславу Лебедеву было 80 лет. В последнее время он боролся с онкологией, а также страдал от проблем с сердцем.

Вячеслав Михайлович занимал должность председателя Верховного суда с 1989 года. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». Последний раз Лебедева видели на публике 6 февраля. Тогда он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказывал о проработке законопроектов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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