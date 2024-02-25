Система ПВО перехватила шесть дронов над Белгородской областью и Черным морем

В ночь на 25 февраля система противовоздушной обороны сбила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (два БПЛА) и над акваторией Черного моря (четыре БПЛА)», – говорится в сообщении.

В настоящее время нет данных о пострадавших и разрушениях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что дрон самолетного типа был сбит в районе хутора Развильный.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – отметил глава региона.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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