Самолет экстренно сел в Благовещенске

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Благовещенске из-за плохого самочувствия пассажира. Женщину увезли в больницу, следует из данных аэропорта.
Лайнер выполнял рейс из Владивостока в Новосибирск, но на борту возникла чрезвычайная ситуация – женщине стало плохо. Около 08:20 по местному времени (02:20 мск) самолет приземлился в столице Приамурья. Бригада скорой помощи встречала самолет и сразу увезла пассажира в больницу, пишет портал Amur.life.
Самолет дозаправили, и он продолжил путь в пункт назначения.
Ранее летевший по маршруту Новосибирск-Сочи пассажирский самолет экстренно приземлился в Челябинске, потому что женщине из числа пассажиров стало плохо.
Благовещенск, Наталья Рязанова
© 2024, РИА «Новый День»