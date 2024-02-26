Самолет экстренно сел в Благовещенске

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Благовещенске из-за плохого самочувствия пассажира. Женщину увезли в больницу, следует из данных аэропорта.

Лайнер выполнял рейс из Владивостока в Новосибирск, но на борту возникла чрезвычайная ситуация – женщине стало плохо. Около 08:20 по местному времени (02:20 мск) самолет приземлился в столице Приамурья. Бригада скорой помощи встречала самолет и сразу увезла пассажира в больницу, пишет портал Amur.life.

Самолет дозаправили, и он продолжил путь в пункт назначения.

Ранее летевший по маршруту Новосибирск-Сочи пассажирский самолет экстренно приземлился в Челябинске, потому что женщине из числа пассажиров стало плохо.

Благовещенск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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