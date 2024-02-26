Норвежский круизный лайнер встал на карантин из-за вероятной вспышки холеры

Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn помещен на карантин у побережья Маврикии из-за вспышки заболевания, которое может оказаться холерой. Об этом пишет USA Today.

Лайнер совершал 12-дневный круиз из Кейптауна (ЮАР) в столицу Маврикия Порт-Луи. Рейс стартовал 13 февраля. Во время круиза у небольшого числа пассажиров появились симптомы заболевания, связанного с желудком, сообщили в норвежской круизной компании. Как отмечает издание, пассажиры могут быть инфицированы холерой. На судне были усилены меры санитарной безопасности.

Власти Маврикия потребовали дополнительного тестирования заболевших пассажиров перед тем, как дать разрешение на заход лайнера в Порт-Луи. В связи с этим высадка пассажиров отложена до 27 февраля.

Круизный лайнер Norwegian Dawn компании Norwegian способен разместить на борту до 2808 пассажиров. Количество обслуживающего персонала составляет 1010 человек.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о резком росте заболеваемости холерой в Африке. По ее данным, в январе этого года 10 стран Африканского региона ВОЗ сообщили о более чем 26 тысячах случаев заболевания и 700 смертельных исходах. Это почти в два раза превышает число зарегистрированных случаев за тот же период в 2023 году. В настоящее время вспышки холеры наблюдаются в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии.

Порт-Луи, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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