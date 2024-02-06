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ВОЗ: в Африке удвоилось число случаев холеры

В Африке резко выросла заболеваемость холерой. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«За первые четыре недели этого года 10 стран Африканского региона ВОЗ сообщили о более чем 26 тысячах случаев заболевания и 700 смертельных исходах, что почти вдвое превышает число зарегистрированных случаев за тот же период в 2023 году», – сообщила представитель африканского бюро ВОЗ Фиона Брака.

По ее словам, сохраняется высокий риск распространения этого заболевания на другие государства.

В настоящее время вспышки холеры наблюдаются в Замбии, Зимбабве, Мозамбике, Танзании, Демократической Республике Конго, Эфиопии и Нигерии.

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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