В Кемерово водитель автобуса высадил школьника в мороз за детский билет

Водитель городского автобуса высадил из салона школьника с детским билетом, поскольку пассажир не смог подтвердить свой возраст. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать этот инцидент, сообщила пресс-служба ведомства.

21 февраля водитель потребовал у 12-летнего мальчика справку из школы для покупки детского билета. Когда мальчик не смог подтвердить свой возраст, его высадили из автобуса, хотя на улице стоял крепкий мороз. Школьнику также не хватило пяти рублей, чтобы заплатить за полный билет.

«Мой ребенок был высажен на остановке «Стоматология» без наличия денег в мороз -25, шел пешком до дома. Поведение сотрудника недопустимо и выходит за рамки закона», – написала возмущенная мама школьника в соцсети.

СКР организовал доследственную проверку, но глава ведомства поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

В Южно-Сахалинске водитель рейсового автобуса внезапно сошел с маршрута и высадил девятилетнюю девочку посредине оживлённой дороги в километре от ближайшей остановки.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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