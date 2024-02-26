Более 600 человек застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды

Более 600 человек ожидают вылета из аэропорта Норильска, где ограничен прием и отправление самолетов в связи с непогодой. Западно-Сибирская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Руководство аэропорта ограничило работу воздушной гавани из-за метели с сильным ветром.

«Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании «КрасАвиа», «Сибирь» и «Нордстар» в города Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, село Хатанга и поселок Диксон. Вылета ожидают более 600 пассажиров», – говорится в сообщении прокуратуры.

ГУ МЧС по Красноярскому краю объявил штормовое предупреждение на юге Таймырского района на 26 и 27 февраля. Скорость ветра местами достигает 25-30 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В конце января более 840 пассажиров не смогли вовремя вылететь из Красноярска и еще 340 из Норильска по метеоусловиям.

Норильск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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