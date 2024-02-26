ВСУ ударили по селу в Белгородской области дронами-камикадзе

Украинские войска атаковали село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области дронами-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате взрывов от сброшенных осколочных боеприпасов никто не пострадал.

«Есть повреждение в частном жилом доме: выбиты окна, побита кровля летней кухни, а также выведен из строя инфраструктурный объект связи», – написал глава области в своем телеграм-канале. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее сегодня курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в понедельник два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе Гордеевка приграничного Кореневского района. Обошлось без пострадавших и разрушений. Еще один дрон-камикадзе, по его словам, рухнул в огороде в селе Троицком. Губернатор призвал местных жителей не приближаться к обломкам украинских БПЛА и не трогать их из-за опасности взрыва.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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