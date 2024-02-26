В Ташкенте вынесли приговор 23 фигурантам дела об отравлении сиропом от кашля

Ташкентский городской суд вынес приговор 23 подсудимым по делу об отравлении 68 детей сиропом от кашля. Фигуранты признаны виновными по 12 статьям и получили наказания до 20 лет лишения свободы.
Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы. В зависимости от роли фигурантов их признали виновными в халатности, даче и получении взяток, злоупотреблении властью или полномочиями, соучастии и подготовке к преступлению.
Так, директор импортера сиропа индийской Quramax Medical Рагвендра Пратар приговорена к 20 годам лишения свободы, экс-глава агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев – к 18 годам, два его заместителя – к 16 годам каждый, передает РИА Новости.
В декабре 2022 года Минздрав Узбекистана сообщил о смерти 18 детей после приема сиропа «Док-1 Макс» индийского производства. Позже число погибших увеличилось до 68 человек. Суд начал рассмотрение дела в августе 2023 года.
Ташкент, Наталья Рязанова
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