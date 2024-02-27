ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, рассказал глава региона Александр Богомаз. Атака ВСУ провалилась, никто из мирных граждан не пострадал.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Клинцовского района с помощью БПЛА. Два аппарата уничтожены силами ПВО. Пострадавших и разрушений нет», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Богомаз сообщил, что на месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Накануне вечером ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Выгоничского района Брянской области.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube