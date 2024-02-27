Хуситы перебили кабели связи в Красном море

Хуситы повредили отвечающие за интернет-коммуникации между Европой и Азией кабели в Красном море. Ремонт может занять до двух месяцев, пишет израильская Globes.

ЧП случилось между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Кабели повреждены в результате деятельности хуситов, отметило издание.

«Повреждены четыре подводных кабеля связи компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Это вызывает серьезные нарушения интернет-коммуникаций между Европой и Азией. Основной ущерб ощущают страны Персидского залива и Индия», – говорится в статье.

По данным издания, повреждение нанесло большой ущерб услугам связи. Ремонт может занять до восьми недель или дольше с учетом риском для безопасности рабочих. Компаниям еще предстоит найти тех, кто согласится провести ремонт, и заплатить им премию за риск.

Однако, ущерб коммуникационной деятельности не критичен, потому что между Азией, Африкой и Европой пролегают и другие кабели связи.

Йеменские хуситы сообщили мировым страховым компаниям, что Красное и Аравийское моря, Аденский залив закрыты для американских, британских и израильских судов.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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