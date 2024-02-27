Железобетонные плиты упали с фуры на соседние машины – двое погибших

Железобетонные плиты упали с грузовой платформы на проходившие мимо автомобили на автодороге в Приморском крае. В результате два человека погибли, два ранены.

По данным краевого управления МВД, авария случилась около 08:00 часов на 91-м км автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Фура Scania двигалась из Анучино в сторону Арсеньева, когда с ее платформы упали железобетонные плиты на проходящие мимо автомобили. Повреждены машины Niva, Toyota Alion, Honda Shattle.

Мужчина 1985 года рождения погиб на месте, женщина с травмами умерла в больнице несмотря на усилия врачей. Еще двое пострадавших находятся в Арсеньевской городской больнице.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП, прокуратура взяла проверку на контроль. Ведомство также даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки груза фурой, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В Татарстане более 10 грузовиков попали в аварию на обледенелой дороге.

Арсеньев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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