В Забайкалье ФСБ задержала мужчину с самородками на 3 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали жителя Бурятии за незаконный оборот золота. При нем нашли драгоценный металл на три миллиона рублей, следует из данных ведомства.

Операция прошла в Забайкальском крае. 41-летнего жителя Кяхтинского района задержали, когда он вез незаконно добытое им природное золото на продажу. По версии следствия, подозреваемый добывал металл в Красночикойском районе Забайкальского края с помощью крупногабаритной техники без оформления разрешений. Добытое он вывозил на своей машине в соседние области и продавал «широкому кругу лиц».

«В ходе одной из таких поездок злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ. В его автомобиле обнаружено и изъято россыпное природное золото стоимостью около трех миллионов рублей», – цитируют сообщение ФСБ «Известия».

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники ФСБ выявили незаконный канал пересылки золота из Якутии в Омск. У организатора изъяли рассыпное золото стоимостью более 15 млн рублей.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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