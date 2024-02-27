Украинские дроны атаковали МФЦ в Новой Каховке

ВСУ отправили беспилотники для атаки по двум административным зданиям в Новой Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он заверил, что мирные жители не пострадали.

«Утром боевики ВСУ нанесли террористические удары дронами по зданиям МФЦ и Службы поддержки гражданского населения в городе Новая Каховка. Обошлось без жертв и пострадавших», – написал глава региона в телеграм-канале.

В момент атаки учреждения еще не открылись для посетителей, а сотрудники собрались на совещание в стороне от помещений, где случился взрыв. Оба здания повреждены, но станут пригодны для использования после небольшого ремонта.

«Критических разрушений нет. Работа подвергшихся теракту организаций будет восстановлена в течение ближайшего времени», – заверил Сальдо.

Ранее два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус около Новой Каховки.

Северо-Курильск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube