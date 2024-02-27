Легковушка влетела под фуру на воронежской трассе: погибли трое

Легковушка врезалась в грузовой автомобиль в Аннинском районе Воронежской области. В результате ДТП, произошедшего в ночь на вторник, 27 февраля, погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

По данным правоохранителей, 56-летний житель Челябинской области, находившийся за рулем ВАЗ-2108, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с фурой DAF. Водитель «восьмерки» и его пассажиры – 62-летний и 27-летний мужчины – от полученных травм скончались на месте ДТП. В результате удара легковушка превратилась в груду металла.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии. «Устанавливаются личности погибших, все обстоятельства и причины произошедшего», – говорится в сообщении.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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