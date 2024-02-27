Фермеры устроили массовую акцию в центре Варшавы

Около 10 тыс. фермеров собрались на марш против зеленого курса властей в центре Варшавы. Президент Польши Анджей Дуда признал законными блокировки КПП на границе с Украиной.

Полиция заблаговременно закрыла въезд в столицу для сельхозтехники, чтобы протестующие не блокировали улицы. Жителей Варшавы все равно призвали оставаться дома во время акции и не пользоваться своим транспортом, пишет портал TVP.

Во главе колонны фермеров ехал трактор, с помощью сена замаскированный под танк. Недовольные поляки прошли маршем в сторону Сейма. Они несли плакаты с призывами к правительству отказаться от зеленого курса и закрыть границы от притока аграрной продукции из третьих стран. Организаторы сообщили, что к фермерам присоединились шахтеры и автоперевозчики.

Президент Польши Анджей Дуда высказал сожаление, что фермерам пришлось блокировать КПП на границе с Украиной и проводить другие акции. Глава государства призвал с пониманием отнестись к ситуации и назвал происходящее «законным протестом», передает РИА Новости.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Киев «понять европейских фермеров» и не возить свое зерно через Европу, а сразу отправлять в третьи страны.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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