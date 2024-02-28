Более 60 000 жителей Армавира остались без воды из-за аварии

Порыв на магистральном водопроводе оставил без воды более 60 тыс. жителей Армавира в Краснодарском крае. Ремонт идет круглосуточно, рассказали в администрации города.

Авария случилась в ночь на 28 февраля в районе села Урмия Курганинского района.

«Серьезная авария произошла на магистральном водопроводе, который питает несколько микрорайонов Армавира. Без воды остались более 20 социальных объектов и более 60 тыс. населения. Ликвидацией последствий аварии занимаются 20 человек и восемь единиц спецтехники», – пояснили в администрации.

Рабочие всю ночь откачивали воду из аварийной трубы мобильными насосными станциями, чтобы приступить к ремонту. На следующем этапе будут проводить сварочные работы. Коммунальщики задействовали резервный водопровод и частично восстановили подачу воды, но подавать ее будут по графику, чтобы не мешать ремонту.

«В микрорайоны города, которые остались без воды, уже организован ее подвоз передвижной тарой», – добавили в администрации.

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Армавир, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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