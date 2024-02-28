Более 40 человек погибли и пострадали при падении автобуса с моста в Мали

По меньшей мере 31 человек погиб и 10 пострадали, когда автобус упал с моста в реку на западе Мали, передает Reuters.

ДТП случилось вечером 27 февраля недалеко от города Кениеба. Автобус направлялся в Буркина-Фасо, в салоне находились местные жители и граждане соседних североафриканских стран. Предварительно, водитель не справился с управлением, и автобус рухнул с моста в реку.

Как минимум 31 человек погиб на месте аварии. Еще десятерых удалось вытащить живыми, но они получили травмы. Всем оказана медицинская помощь.

Это вторая крупная автокатастрофа с пассажирским транспортом в Мали за десять дней. 20 февраля порядка 15 человек погибли, еще 46 пострадали, когда автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком в центральной части страны.

Бамако, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube