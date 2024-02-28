Более 100 мирных жителей пострадали от ударов дронов ВСУ с начала года

С начала текущего года более сотни мирных граждан пострадали от ударов украинских беспилотников. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Киев все активнее использует сбросы с беспилотников или дроны-камикадзе для откровенной охоты за мирными людьми. С 1 января 2024 года уже более 100 гражданских жителей пострадали от ударов с беспилотников», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

По словам Мирошника, украинские боевики прекрасно видят, по кому наносят удар дронами. «ВСУшники используют беспилотники для ударов по старикам, детям, женщинам», – отметил он. Мишенью для боевиков стали ремонтные бригады, медики скорой помощи, спасатели, коммунальные специалисты, добавил дипломат.

Мирошник также отметил применение ВСУ кассетных боеприпасов, которые запрещены в более чем 120 странах мира, и противопехотных мин. «Много лет назад Украина отчиталась, что они запретили и уничтожили эти мины. Но они вдруг появились и активно используются, буквально тысячами забрасываются на территории Донбасса и Запорожья», – подчеркнул он. По его словам, на текущий момент зафиксировано около 150 случаев применения противопехотных мин «Лепесток».

Дипломат призвал создать единую структуру для фиксации преступлений киевского режима. «Необходимо решать на федеральном уровне такие вопросы. Чтобы структура занималась сбором этих данных. Ко всему нужен более системный подход», – отметил он.

Ранее сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС сообщил, что российские суды вынесли приговоры более 280 украинским военным за преступления против мирных жителей Донбасса. Фигурантами уголовных дел, по словам Бастрыкина, стали почти 1 тыс. украинских военнослужащих, более 200 из них объявлены в розыск.

СКР признал потерпевшими с 2014 года более 131 тыс. жителей Донбасса по уголовным делам о преступлениях киевского режима, уточнил глава ведомства. По его данным, от действий вооруженных формирований Украины погибли более 5,5 тыс. человек, свыше 13 тыс. мирных жителей получили ранения.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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