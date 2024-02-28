Израиль обстрелял толпу голодных палестинцев, ожидавших грузовик с гумпомощью

Израильская артиллерия обстреляла толпу голодных жителей сектора Газа, собравшихся у дороги в ожидании грузовика с гуманитарной помощью. Три человека погибли на месте, передает «Аль-Джазира».

Жители северных районов Газы собираются у дороги на прибрежной улице Ар-Рашид в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью. В одну из таких групп попал артиллерийский снаряд во время очередного обстрела со стороны израильских военных. Три человека умерли на месте, число раненых не уточняется.

За минувшие сутки 76 человек погибли в анклаве в результате израильских обстрелов. Общее число погибших в секторе Газа палестинцев выросло до 29 954 человек, ранены 70 325 человек, сообщили в палестинском Минздраве.

Израиль и движение ХАМАС ведут переговоры о перемирии на время Рамадана. Недавнее предложение включало обязательство Израиля пропускать в анклав 500 грузовиков с гуманитарной помощью каждый лень и пропустить женщин, стариков и детей в северные районы Газы.

Газа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube