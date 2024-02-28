В Новосибирске маршрутка врезалась в грузовик

Пять человек пострадали при столкновении маршрутки и грузовика в Новосибирске. Всех пострадавших отвезли в больницу.
Авария произошла около 12:45 часов в Октябрьском районе городе. Предварительно, 38-летний водитель маршрутки «Луидор» не успел вовремя затормозить перед грузовиком, который остановился на светофоре. В итоге маршрутка врезалась в «Газель».
Все пятеро пострадавших находились в салоне маршрутки. Их отвезли в больницу, всем оказывают медицинскую помощь, сообщили в городской ГИБДД.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.
На автодороге Белгород-Волоконовка маршрутка съехала в кювет. Водитель умер на месте происшествия, шесть пассажиров обратились за медицинской помощью.
Новосибирск, Наталья Рязанова
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