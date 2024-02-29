В Усть-Абакане автомобиль врезался в толпу студентов

Легковой автомобиль врезался в толпу студентов рядом с колледжем в Усть-Абакане. Два подростка пострадали, водитель отделался ссадинами на лице, рассказали в ГИБДД Хакасии.

ДТП случилось утром 28 февраля на улице Добровольческой. 43-летний водитель не справился с управлением ВАЗ-2114 и врезался в припаркованную иномарку и группу студентов. У 16-летнего подростка сломана рука, 17-летний студент получил перелом позвонка и ушибы. У водителя врачи зафиксировали множественные ссадины на лице.

«Результат медицинского освидетельствования показал, что водитель был трезв. Вместе с тем, после ДТП его поведение не соответствовало сложившейся обстановке. Водителю рекомендовано пройти медицинское обследование», – пояснили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, прокуратура проводит собственную проверку причин ДТП.

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Усть-Абакан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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