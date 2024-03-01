ВСУ атаковали Курскую и Белгородскую области

Украинские боевики обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, но обошлось без пострадавших. Над Белгородской областью сбито несколько воздушных целей.
«Зафиксировано пять прилётов. К счастью, пострадавших нет. Информация по повреждениям уточняется, подомовой обход продолжается», – написал губернатора Курской области Роман Старовойт в своем блоге.
Глава Белгородской области сообщил, что атака на окрестности Белгорода не удалась: все воздушные цели уничтожены. Минобороны РФ подтвердило ликвидацию двух украинских беспилотников.
«Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО. Уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Оперативные службы продолжают подомовой обход, чтобы уточить данные.
Ранее днем три села приграничного Суджанского района Курской области остались без света из-за атаки украинского дрона.
Курск, Наталья Рязанова
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