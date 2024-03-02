Аэропорт «Пулково» подвергся ограничениям

Петербургский аэропорт «Пулково» вводил ограничения на прием воздушных судов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«С 19:32 [мск] до 20:02 [мск] в Пулково вводились временные ограничения на работу по обслуживанию рейсов. При этом уходов на запасные аэродромы не было. Сейчас аэропорт Пулково работает штатно», – сообщили в «Пулково».

Как сообщал «Новый День», сегодня в Петербурге в результате падения беспилотного летательного аппарата был поврежден жилой дом. Шестеро человек обращались за медицинской помощью.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube