Курское село попало под огонь ВСУ

Боевики ВСУ обстреляли Суджанский район в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В селе Гуево повреждены магазины и частный дом.
«Никто из жителей не пострадал. Значительно повреждены здания объектов торговли и одно домовладение. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте», – заверил глава области в своем блоге.
Ранее днем под огонь ВСУ попал поселок Суземки Брянской области. Два местных жителя получили легкие ранения.
Курск, Наталья Рязанова
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