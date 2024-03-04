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Понедельник, 4 марта 2024, 16:32 мск

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Курское село попало под огонь ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Боевики ВСУ обстреляли Суджанский район в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В селе Гуево повреждены магазины и частный дом.

«Никто из жителей не пострадал. Значительно повреждены здания объектов торговли и одно домовладение. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте», – заверил глава области в своем блоге.

Ранее днем под огонь ВСУ попал поселок Суземки Брянской области. Два местных жителя получили легкие ранения.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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