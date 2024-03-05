Под Калугой прохожий избил двух маленьких девочек

Житель Балабаново Калужской области побил двух девочек 9 и 10 лет, случайно проходя мимо. Полиция возбудила уголовное дело, но расследованием занялся Следственный комитет.
По версии следствия, днем 3 марта 56-летний местный житель увидел девочек, играющих у подъезда многоквартирного дома. Он затащил обеих в подъезд, где схватил за шеи и сильно стукнул лбами друг о друга. Дети сумели вырваться и убежать. Подозреваемого быстро установили, с ним работают следователи, сообщили в пресс-службе СКР.
В прокуратуре уточнили, что мужчина не был знаком с девочками. Мотивы поступка выясняются.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Расследование взято на контроль прокуратурой. 56-летний житель Балабаново задержан», – пояснили в прокуратуре Калужской области.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.
В Забайкальском крае мужчина зашел в частный дом и попытался задушить 10-летнего мальчика. Когда мать бросилась на защиту сына, нападавший ударил ее ножом.
Балабаново, Наталья Рязанова
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