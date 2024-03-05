Авиационную опасность объявили в Воронеже

В Воронеже объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, со стороны Украины к городу приближаются беспилотники.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – добавил Гусев.

Напомним, ночью 17 февраля силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ в небе над Воронежской областью. Никто не пострадал. Обломками одного из уничтоженных БПЛА повреждена крыша частного дома в Воронеже.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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